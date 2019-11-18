В комитет нацбезопасности Верховной Рады вошел ярый фанат Путина: все подробности

Внефракционный депутат-мажоритарщик Руслан Требушкин вошел в комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Об этом сказано в принятом парламентом проекте постановления №2394 об изменении постановления об избрании нардепов в парламентские комитеты.

Помимо назначения Требушкина, должность получила Леся Василенко из "Голоса" – член комитета по вопросам экологической политики и природопользования (ранее входила в состав бюджетного комитета).

Требушкин выдвигался на выборах по 50-му округу Донецкой области от "Оппозиционного блока", который не прошел 5% барьер. В Раде он не входит ни в одну из фракций, но в то же время является членом группы межпарламентских связей с США.

Руслан Требушкин ФБ нардепа

Личность Требушкина является весьма скандальной. Ранее он был соратником Виктора Януковича и входил в "Партию регионов". Во время Евромайдана нардеп координировал доставку носков и еды для "Беркута" в Киев.

Более того, ранее Требушкин, вспоминая аннексию Крыма, говорил, что "благодарен Путину за то, что он сделал". Однако после изгнания Януковича он внезапно "переобулся" и начал изображать из себя патриота Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, минувшим летом Требушкин загремел в новый скандал. Будучи мэром Покровска, он опубликовал снимки детей на фоне украинского и российского флага, намекая на дружбу со страной-агрессором.

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