Студенты КНУ имени Шевченко обвинили "Слугу народа" в нарушении закона

Студпарламент Киевского национального университета им. Тараса Шевченко назвал нарушением закона съезд фракции "Слуга народа" 20 сентября возле главного корпуса учебного учреждения.
Комментарий был опубликован на Facebook-странице Студенческого парламента университета. В тексте высказано обеспокоенность из-за привлечения университета к участию в акции политической партии.
"Согласно части 3 статьи 31 Закона Украины "Об образовании", политические партии (объединения), их члены, депутаты (кандидаты в депутаты) не имеют права осуществлять свою деятельность в учебных заведениях", – заявили студенты.
СПУ отметил, что видит в проведении съезда нарушение норм действующего законодательства. Студенты указали на "недопустимость таких мероприятий также и из соображений ущерба для репутации университета".
"СПУ осуждает любые акции политического характера, в том числе политическую агитацию на территории университета, а также использование названия Киевского национального университета имени Тараса Шевченко для удовлетворения политических интересов", – сказано в комментарии.
Как писал OBOZREVATEL:
На съезде в Киеве 20 сентября "Слуга народа" обнародовала полный список кандидатов в депутаты Киевского городского совета, которые пройдут 25 октября 2020 года.
Трансляцию собрания народных депутатов во внутреннем дворе красного корпуса университета Шевченко можно почитать в нашем материале по ссылке.