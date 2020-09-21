Студенты КНУ имени Шевченко обвинили "Слугу народа" в нарушении закона

Студпарламент Киевского национального университета им. Тараса Шевченко назвал нарушением закона съезд фракции "Слуга народа" 20 сентября возле главного корпуса учебного учреждения.

Комментарий был опубликован на Facebook-странице Студенческого парламента университета. В тексте высказано обеспокоенность из-за привлечения университета к участию в акции политической партии.

"Согласно части 3 статьи 31 Закона Украины "Об образовании", политические партии (объединения), их члены, депутаты (кандидаты в депутаты) не имеют права осуществлять свою деятельность в учебных заведениях", – заявили студенты.

СПУ отметил, что видит в проведении съезда нарушение норм действующего законодательства. Студенты указали на "недопустимость таких мероприятий также и из соображений ущерба для репутации университета".

"СПУ осуждает любые акции политического характера, в том числе политическую агитацию на территории университета, а также использование названия Киевского национального университета имени Тараса Шевченко для удовлетворения политических интересов", – сказано в комментарии.

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