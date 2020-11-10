В КИУ заподозрили политтехнологию в затягивании подсчета голосов на выборах

В Комитете избирателей Украины считают, что основной причиной затягивания подсчета голосов на местных выборах-2020 в некоторых общинах являются массовые обращения партий и кандидатов в суды с требованием обжалования результатов. При этом специалисты видят политтехнологию.

В то же время в КИУ подчеркнули, что подобные жалобы недостаточно обоснованы. Соответствующее его заявление опубликовано на странице в Facebook.

"Часто требования о пересчете голосов и признании выборов недействительными, которые подают политические партии и кандидаты, не являются надлежащим образом обоснованными и не базируются на фактах о нарушениях избирательного законодательства в день голосования", – говорится в сообщении.

Так, в КИУ обратили внимание, что в настоящее время проблемным является пересчет голосов избирателей в таких городах, как Львов, Черновцы, Тернополь, Бровары. Также затянулся этот процесс установления результатов выборов в Киевский, Волынский, Херсонский, Одесскый областные советы. Судебные обжалования голосования имели место в Каролино-Бугазской ОТО Одесской области. Кроме этого, в результате нарушений избирательного законодательства ЦИК досрочно прекратила полномочия Марганецкой ТИК Днепропетровской области и Васильковской ТИК Киевской области.

По оценке Комитета избирателей, затягивание подсчета голосов в отдельных общинах имеет признаки политтехнологии и используется для пересчета голосов избирателей в пользу заинтересованных партий или кандидатов.

"КИУ призывает политические партии и кандидатов ответственно относиться к подачи исковых заявлений и не злоупотреблять правом на судебное обжалование, искусственно затягивая установления результатов выборов", – отметили там.

Также в комитете напомнили, в каких случаях территориальная избирательная комиссия принимает решение о признании выборов несостоявшимися, и о назначении повторных выборов (ч. 1 ст. 280 Избирательного кодекса Украины).

Как сообщал OBOZREVATEL: