В КИУ уточнили, когда ждать официальных результатов второго тура выборов

Официально результаты второго тура выборов, которые состоялись 22 ноября, будут объявлены не позднее, чем через пять суток – то есть до пятницы, 27 ноября, включительно.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявила Наталья Линник, заместитель генерального директора Комитета избирателей Украины .

"Должны объявить за пять суток", – сказала она.

На уточняющий вопрос о том, что уже в пятницу имена мэров 11 городов будут известны официально, Линник ответила утвердительно: "Да, надеюсь, что так и будет".

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 октября в Украине состоялись местные выборы-2020.

По результатам голосования в ряде городов назначили второй тур. В семи из них повторное голосование состоялось 15 ноября, еще в 11 городах – 22 ноября.

Также второй тур запланирован 29 ноября в Черновцах и 6 декабря в Кривом Роге.