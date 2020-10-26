В КИУ рассказали об ошибках в бюллетенях и влиянии коронавируса на выборы

На местных выборах были зафиксированы случаи ошибок в избирательных бюллетенях, в частности, неверное написание фамилии кандидата, не тот избирательный округ и даже отсутствие кандидата в бюллетене.

Об этом во время эфира на телеканале Obozrevatel TV рассказал аналитик Комитета избирателей Украины Денис Рыбачок. Он добавил, что были случаи, когда избиратели не пускали членов избиркомов домой из-за страха заразиться от них коронавирусом.

"Мы видели довольно распространенную практику ошибок в бюллетенях. Где-то неправильно написана фамилия кандидата, где-то вообще пропущена фамилия кандидата, где-то перепутаны округа. На самом деле это довольно серьезные нарушения", – сказал он.

Как пояснил аналитик, ответственность за ошибки возлагается, прежде всего, на территориальные избирательные комиссии, которые должны были проверить бюллетени перед тем, как заказывать печать. Кроме того, кандидаты также должны были проверить правильность написания своих фамилий.

По словам Рыбачка, что будет происходить дальше, будет зависеть от решения суда. Он не исключил, что в отдельных случаях суд может принять и решение о переголосовании.

Комментируя довольно низкий показатель явки на выборах, он не исключил, что свою роль сыграла и пандемия коронавируса. "Часть избирателей не пошла голосовать, потому что боялась за собственное здоровье", – предположил он.

В этом контексте Рыбачок привел пример, когда к избирателям домой приходили члены избирательной комиссии, чтобы они проголосовали, и те не открывали дверь. "Они считали, что, возможно, члены комиссии больны коронавирусом".

Вместе с тем аналитик отметил, что в Украине традиционно явка на местных выборах ниже явки на общенациональных.

Как писал OBOZREVATEL, 25 октябре в Украине состоялись местные выборы. Центральная избирательная комиссия обнародовала явку избирателей. В среднем она составила 36,88% по Украине. Заместитель председателя Киевской городской территориальной избирательной комиссии Николай Нилов сказал, что первые результаты местных выборов в Киеве будут известны не раньше четверга, 29 октября.