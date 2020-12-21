В КИУ посчитали главных прогульщиков Рады в декабре

20 народных депутатов не были ни на одном заседании Верховной Рады в декабре.

Как сообщил Комитет избирателей Украины в Facebook, анализ осуществлен по данным электронной регистрации. Всего в декабре состоялось 8 пленарных заседаний ВР.

При этом 11 депутатов посетили лишь одно или два заседания Рады, 14 были зарегистрированы на трех заседаниях.

Участие во всех заседаниях приняли 260 нардепов или 61%.

Среди фракций и групп высокие показатели посещения у депутатов фракции "Европейская солидарность" и "Слуга народа". В среднем на заседаниях парламента было зарегистрировано 56,9% представителей "ЕС" и 56,7% – "СН".

В частности, среди депутатов "ЕС" все заседания Рады посетили Владимир Арьев, Владимир Вятрович, Артур Герасимов, Алексей Гончаренко, Николай Княжицкий и др.

Среди "слуг" на всех заседаниях присутствовали Александр Корниенко, Дмитрий Наталуха, Михаил Радуцкий, Николай Тищенко, Дмитрий Костюк, Галина Янченко и др.

Несколько ниже показатели во фракции "Голос" и группе "Довіра": в среднем на заседание Рады ходили 56,3% депутатов этих политсил.

У депутатов группы "За майбутнє" показатель посещаемости составил 38%, у "Оппозиционный платформы – За жизнь" – 33,2% и у ВО "Батьківщина" – только 32,3%.

Скрин Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019 году депутатов-прогульщиков, которые не голосовали во время заседаний Верховной Рады или пропускали собрания комитетов, штрафовали на 3 млн гривен.