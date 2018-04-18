В Китае отменили визы для Украины

Китайская провинция Хайнань отменила визы для граждан Украины.

Такие меры были применены по отношению к 59 странам. Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на министерство общественной безопасности КНР.

Безвизовый режим начнет действовать с 1 мая. Туристам будет разрешено находиться на острове 30 дней. При этом раньше срок пребывания ограничивался 21 днем.

Правила распространятся и на туристические группы, и на отдельных путешественников, которые воспользовались услугами турагентств.

Центр Буддизма "Наньшань"

Стоит отметить, что Хайнань находится на одноименном острове на юге Китая. На острове находится крупнейший в Азии Центр Буддизма "Наньшань", в котором стоит 108-метровая статуя богини милосердия Гуаньин.

Как сообщал "Обозреватель", 11 апреля министр иностранных дел Павел Климкин анонсировал подписание соглашения о безвизовом режиме с Македонией. На следующий день Уругвай и Перу отменили визы для украинцев.