В Киевсовете потребовали от Зеленского прекратить политические преследования Порошенко и активистов.

Представители "Европейской солидарности" в Киевсовете инициировали обращение к президенту Владимиру Зеленского с требованием прекратить репрессии против Петра Порошенко и других политиков и общественных активистов – Сергея Стерненко, Татьяны Черновол, София Фединой, Владимира Омеляна, Дмитрия Марченко, Маруси Зверобой.

Об этом во вторник 30 июня на брифинге завил депутат Киевсовета Тарас Криворучко, сообщается на странице в Facebook "Европейская солидарность Киев". Он отметил, что сегодня Киевский городской совет не имеет морального права стоять в стороне от политических процессов и должен прямо осудить репрессии новой власти против тех политиков и активистов, которые боролись с антинародным режимом Януковича.

Так, проект обращения внесли на рассмотрение депутаты фракции "Солидарность" в Киевском городском совете, представители партии "ЕС" Тарас Криворучко, Вадим Сторожук, Георгий Ясинский, Владислав Турец, Наталья Маслова, Максим Конобас.

В Киевсовете потребовали от Зеленского прекратить политические преследования Порошенко и активистов Facebook / Европейская Солидарность – Киев

"Хочу напомнить, что именно в помещении горсовета на Крещатике размещался один из координационных центров Революции Достоинства. Поэтому мы, как депутаты Киевсовета, официально обращаемся к президенту Владимира Зеленского остановить позорные политические преследования, расправы над общественными и оппозиционными лидерами, активистами Евромайдана", – подчеркнул Криворучко.

В Киевсовете потребовали от Зеленского прекратить политические преследования Порошенко и активистов Facebook / Европейская Солидарность – Киев

В частности, в проекте обращения, который зачитал Вадим Сторожук, высказывается обеспокоенность тем, что в стране наблюдается "свертывание демократических процессов".

"Политические события последних месяцев дают основания серьезно задуматься, в каком направлении движется Украина. Политические преследования, расправы над общественными и оппозиционными лидерами, активистами Евромайдана, репрессивные действия силовых структур, руководство которых ассоциируют с прежним режимом Виктора Януковича, тотальное доминирование в информационном пространстве пророссийского нарратива – все это свидетельство того, что Украина в очередной раз стоит перед большими политическими потрясениями", – говорится в тексте заявления.

Депутаты обращают внимание Зеленского, что пассивное отношение центральной власти, а иногда и попустительство действиям пророссийских реваншистов, "ведет Украину к политической, идеологической и экономической капитуляции".

"А преследования настоящих украинских патриотов, волонтеров и военнослужащих, которые с первых дней российской военной агрессии стали на защиту родины, выглядит как откровенная помощь врагу", – отмечается в заявлении.

В Киевсовете потребовали от Зеленского прекратить политические преследования Порошенко и активистов Facebook / Европейская Солидарность – Киев

По мнению депутатов, "откровенная политическая травля Петра Порошенко не имеет ничего общего со справедливостью и демократией".

Также представители "ЕС" отметили, что не видят ничего общего с установлением справедливости в преследовании общественных лидеров и активистов Евромайдана Сергея Стерненко, Татьяны Черновил, Владимира Вятровича, Маруси Зверобой, народного депутата София Фединой, боевого генерала Дмитрия Марченко и экс-министра Владимира Омеляна.

Депутаты считают, что президент прислушиваться к многочисленным обращениям международных партнеров Украины и мировой общественности, которые отмечают, что уголовные производства и преследования Петра Порошенко и оппозиционных политиков дискредитируют Украину и лично президента Владимира Зеленского в глазах международного демократического сообщества.

В конце брифинга депутат Наталья Маслова отметила, что этот проект обращения к главе государства будет рассмотрен на ближайшем пленарном заседании, и она очень надеется, что его поддержит Киевский городской совет.

"Особенно надеюсь на поддержку тех коллег, с которыми мы вместе прошли Майдан", – подчеркнула она.

В Киевсовете потребовали от Зеленского прекратить политические преследования Порошенко и активистов Facebook / Европейская Солидарность – Киев

В Киевсовете потребовали от Зеленского прекратить политические преследования Порошенко и активистов Facebook / Европейская Солидарность – Киев

В Киевсовете потребовали от Зеленского прекратить политические преследования Порошенко и активистов Facebook / Европейская Солидарность – Киев

Как сообщал OBOZREVATEL, объединение общественных организаций "Движение Сопротивления Капитуляции" обратилось к правительствам демократических государств и международных правозащитных организаций с сообщением о политических преследованиях в Украине.