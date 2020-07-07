В Киевсовете потребовали от Зеленского остановить репрессии против Порошенко и активистов.

На внеочередном заседании Киевский городской совет обратился к президенту Владимиру Зеленскому с требованием прекратить преследования и репрессивные меры в отношении пятого президента Петра Порошенко, общественных лидеров, волонтеров, военнослужащих, активистов Евромайдана.

Депутаты Киевсовета глубоко обеспокоены и возмущены тем конвейером по уголовным производствам, которыми новая власть год подряд пытается дискредитировать своих политических оппонентов. За соответствующий проект решения проголосовали 68 депутатов Киевсовета, передает пресс-служба партии "Европейская солидарность".

Свою поддержку решению Киевсовета выразили и народные депутаты от "ЕС", которые пришли на пленарное заседание – Виктория Сюмар, Ахтем Чийгоз, София Федина, Алексей Гончаренко.

В частности, народный депутат Алексей Гончаренко отметил, что нынешняя власть развернула маховик репрессий против политических оппонентов, что несет реальную угрозу демократии в стране.

"5 лет назад, выбирая вас – городские власти, киевляне голосовали за европейскую столицу, европейский выбор и европейские ценности. А что такое Европа? Европа – это демократия и верховенство права. И демократия – это не когда вы можете увидеть оппозицию только в судебных заседаниях вместо сессионного зала парламента. Верховенство права – это не тогда, когда сажают не тех, кто ворует у народа, а тех, кто критикует власть. Это понимают на каждой киевской улице. К сожалению, кроме одной – улицы Банковой, где находится Офис президента" , – отметил Гончаренко.

В Киевсовете потребовали от Зеленского остановить репрессии против Порошенко и активистов eurosolidarity.org

В Киевсовете потребовали от Зеленского остановить репрессии против Порошенко и активистов eurosolidarity.org

В Киевсовете потребовали от Зеленского остановить репрессии против Порошенко и активистов eurosolidarity.org

Как сообщал OBOZREVATEL, влиятельный европейский политик, дипломат, бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт заявил, что преследование Порошенко со стороны Владимира Зеленского будут в центре внимания европейских партнеров.