В Киевский горсовет прошли семь партий
По итогам местных выборов, в Киевский городской совет прошли семь партий.
Об этом, ссылаясь на данные Киевской городской территориальной избирательной комиссии (ТИК), сообщило агентство "Интерфакс-Украина". Лидерство получила партия "Европейская солидарность".
Согласно обнародованным в пятницу, 6 ноября, главой Киевской городской ТИК Валентиной Корольковой данным, "ЕС" получила 20,52% голосов избирателей, "УДАР" – 19,98%, "Єдність Олександра Омельченка" – 8,74%, "ОПЗЖ" – 7,81%, "Слуга народа" – 7,53%, "Батьківщина" – 7,49%, "Голос" – 5,97%.
Другие партии не преодолели 5%-ный барьер.
Согласно расчетам "Интерфакс-Украина", "ЕС" получит в Киевсовете 32 места из 120, "Удар" – 31, "Єдність" – 13, "ОПЗЖ" и "Слуга народа" – по 12, "Батьківщина" – 11 и "Голос" – 9.
Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что, по данным ЦИК, второй тур местных выборов пройдет в 15 украинских городах 15 и 22 ноября.