В Киевский горсовет прошли семь партий

По итогам местных выборов, в Киевский городской совет прошли семь партий.

Об этом, ссылаясь на данные Киевской городской территориальной избирательной комиссии (ТИК), сообщило НВ. Лидерство получила партия "Европейская солидарность".

Согласно обнародованным в пятницу, 6 ноября, главой Киевской городской ТИК Валентиной Корольковой данным, "ЕС" получила 20,52% голосов избирателей, "УДАР" – 19,98%, "Єдність Олександра Омельченка" – 8,74%, "ОПЗЖ" – 7,81%, "Слуга народа" – 7,53%, "Батьківщина" – 7,49%, "Голос" – 5,97%.

Другие партии не преодолели 5%-ный барьер.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что, по данным ЦИК, второй тур местных выборов пройдет в 15 украинских городах 15 и 22 ноября.