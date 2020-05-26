В Киеве заметно вырос рейтинг партии Порошенко - "слуги" отстают

"Европейская Солидарность" лидирует в рейтинге политических партий на выборах в Киевсовет. Партия Порошенко почти на 3 процента опережает президентскую партию "Слуга народа".

Такие результаты социологического опроса обнародовал центр "SOCIS".

Среди тех, кто примет участие в выборах и уже определился со своим кандидатом, "Европейская Солидарность" набрала почти 21%, в то время как "Слуга народа" – 18%. По сравнению с результатами парламентских выборов 2019 года "Слуги" потеряли 18%, а партия Порошенко выросла почти на 5%. На третьем месте – УДАР Кличко (13,3%).

Партия "Голос" (4,2%) и партия ВО "Свобода" (3%) уступают партии Шария (4,4%). "Голос" по Киеву от парламентских выборов потерял более чем вдвое.

"С осени прошлого года произошел некоторый рост, вышла на первое место "Европейская Солидарность". Вдвое упала "Слуга народа": в октябре прошлого года было 37%, а сейчас мы видим всего 18%. По остальным партиям показатели в пределах погрешности в сравнении с прошлым годом. Но то, что изменилось, это довольно значительное падение рейтинга "Слуги народа" в Киеве и рост рейтинга "Европейской Солидарности", – отметил исполнительный директор Центра "SOCIS" Александр Чашковский.

Виталий Кличко сохраняет уверенное лидерство в качестве кандидата на должность городского головы – 41.8%, на втором месте с существенным отставанием – Андрей Пальчевский (8,8%).

Социологи отмечают, что "Европейская Солидарность" еще не определилась с кандидатом на должность Киевского городского головы, однако высокий рейтинг партии позволяет ей вывести своего кандидата во второй тур с Кличко. Кандидат от "Слуги народа" Александр Ткаченко занимает десятое место, за него готовы проголосовать 1,3%. Осенью прошлого года он был вторым и имел шанс выиграть у Кличко во втором туре. По данным обнародованного исследования, во втором туре Кличко побеждает кандидата от "Слуги народа" с результатом 52% против 10%.

"Чрезвычайно интересные результаты моделирования второго тура, так как при имитации выборов "первый тур" все-таки мы имеем достаточно условный список кандидатов. Например, нет кандидатов от "Европейской Солидарности". Очевидно его баллотирование может отразиться на рейтинге Виталия Кличко. Видим очень низкий рейтинг кандидата от "Слуги народа", и очевидно это связано с тем, что правящая партия не определилась с кандидатом. Сейчас идет речь о трех кандидатах. Сами представители партии допускают возможность четвертого кандидата, и часть рейтинга отражается в отметке "другой кандидат" , – анализирует председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

Социологи также сообщили, что 71% киевлян считают ухудшением ситуацию с уровнем безработицы, 73% – что ухудшилось экономическое положение в стране, 70% говорят, что ухудшился уровень жизни, 56% – что повысился уровень коммунальных тарифов. 34% считают, что ухудшилась ситуация в борьбе с коррупцией, в то время как лишь 8% видят положительные сдвиги. По мнению 30% киевлян ситуация по достижению мира в Украине ухудшилась, улучшилась – для 10%.

Исследование проводилось методом телефонного опроса с 8 по 20 мая 2020 года. Всего было опрошено 4000 респондентов. Исследование было проведено во всех десяти административно-территориальных районах города, представляет взрослое население столицы по таким показателям, как возраст (старше 18 лет), пол, а также разделение города на районы. Статистическая погрешность исследования 1,9%.