В Киеве Сытника поздравили с Днем рождения необычными баннерами, назвав "братаном". Фото

В Киеве Сытника поздравили с Днем рождения необычными баннерами. Украинские новости
В Киеве директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника поздравили с Днем рождения необычными баннерами.
В среду, 19 августа, ему исполнился 41 год. Как удалось узнать журналисту OBOZREVATEL, поздравительные баннера были размещены в разных частях столицы (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
"Спасибо!!! Что никого не посадил, братан!!! С Днюхой!" – говорится на них.
В Киеве директора НАБУ поздравили с Днем рождения необычными баннерами
Также фото таких поздравлений опубликовало и агентство "Украинские новости", отметив, что один из баннеров повесили на пешеходном мосту через проспект Степана Бандеры, возле станции метро "Почайная".
Поздравление директора НАБУ в Киеве Украинские новости
Напомним, Артем Сытник родился 19 августа 1979 года в поселке Компанеевка Кировоградской области. Он – украинский юрист, бывший следователь прокуратуры, первый директор Национального антикоррупционного бюро Украины (с 16 апреля 2015 года).
Поздравление Сытника с Днем рождения в Киеве Украинские новости
Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ обнародовали якобы "неправдивые заявления" Сытника в резонансных делах.
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