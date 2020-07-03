'Пропозиція' провела первый съезд: кто вошел из мэров и за чей счет работает партия. Фоторепортаж

В пятницу, 3 июля, в Николаеве состоялся первый масштабный съезд новосозданной партии "Пропозиція". С момента формирования она успела обрасти новыми членами команды и некой медийностью.

Что происходило на съезде и какие были первые организационные решения партии – читайте в материале OBOZREVATEL.

Съезд политсилы проходил в конгрессно-выставочном центре "Парковый". Туда прибыли около 60 делегатов партии, а также гости и СМИ. В качестве приглашенных с некоторыми членами партии приехали те, кто в будущем может пополнить ряды "Пропозиції"

Например, с мэром Николаева Александром Сенкевичем приехали несколько чиновников и депутатов из городского совета его города. OBOZREVATEL удалось узнать, что они сейчас выполняют функцию его команды, но в будущем, возможно, что кто-то из них может баллотироваться в депутаты местных советов от новой партии.

Также перед съездом мэр Днепра Борис Филатов рассказал, что в рядах партии будет более 10 городских глав (к слову, в состав партии вошел глава Черкасс Анатолий Бондаренко), а также туда уже сейчас присоединяются депутаты местных советов разных уровней. Кроме того, некоторые главы ОТО тоже намерены примкнуть к "Пропозиції".

Андрей Дяченко Facebook партии "Пропозиція"

Сергей Сухомлин (справа) Facebook партии "Пропозиція"

А вот спонсоров, по уверению Филатова, у партии нет – всё держится на финансировании, которое городские головы могут получить в рамках действующего законодательства.

"У нас нет никаких спонсоров, никаких серых кардиналов. Каждый городской голова может профинансировать свою избирательную кампанию в рамках действующего законодательства. Но спонсоров нет, это исключено, более того, нам это и не надо", – рассказал Филатов.

Во время самого заседания, со сцены выступали главы городов и некоторые из новых членов партии. Общая их риторика сводилась к тому, что нынешняя власть не доводит децентрализацию до конца, что приводит к политическим репрессиям и давлению.

"Мы хотим наводить мосты, а в ответ нам ставят ультиматумы и присылают спецслужбы. Если мы хотим жить в другой стране, то должны строить ее снизу, начинать с поселка, ОТГ, села. Мы должны дышать с людьми одним воздухом. И только так мы можем решить проблемы, которые плохо видны из зашторенных кабинетов на Банковой", – заявил Филатов.

Андрей Пыльченко Facebook партии "Пропозиція"

Борис Филатов на съезде партии Facebook партии "Пропозиція"

Делегаты на съезде партии "Пропозиція" Facebook партии "Пропозиція"

После всех выступлений был выбран состав главного совета партии, куда вошли 11 человек:

Андрей Пыльченко (глава партии)

мэр Днепра Борис Филатов

мэр Житомира Сергей Сухомлин

мэр Кропивницкого Андрей Райкович

мэр Николаева Александр Сенкевич

Иван Фурсенко

Даниил Селин

Татьяна Кораблева

Дарья Зимняя

Рустам Оруджов

Наталья Новикова

Также в состав совета в будущем могут включить мэров Черкас Анатолия Бондаренко, Черновцов Алексея Каспрука и Каховки Андрея Дяченко.

Борис Филатов на съезде партии Facebook партии "Пропозиція"

Делегаты на съезде партии "Пропозиція" Facebook партии "Пропозиція"

Анатолий Бондаренко (справа) Facebook партии "Пропозиція"

Делегаты на съезде партии "Пропозиція" Facebook партии "Пропозиція"

Делегаты на съезде партии "Пропозиція" Facebook партии "Пропозиція"

Делегаты на съезде партии "Пропозиція" Facebook партии "Пропозиція"

После состоялся брифинг со СМИ, во время которого в партии подтвердили, что мэры Одессы и Харькова – Геннадий Труханов и Геннадий Кернес соответственно – не будут членами партии. В кулуарах OBOZREVATEL удалось узнать, что не попадут в партию также мэры Киева Виталий Кличко и Львова – Андрей Садовой.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 июня в Украине представили партию мэров "Пропозиція", в которую вошли руководители шести украинских городов.