В Киеве собралась на первый съезд партия 'Пропозиція': эксклюзивные детали и фото

В пятницу, 3 июля, в Киеве проходит первый съезд новой политической партии "Пропозиція".

Съезд политсилы проходит в конгрессно-выставочном центре "Парковый", сообщает корреспондент OBOZREVATEL.

Мэр Днепра Борис Филатов рассказал, что в партию войдет больше 10 глав городов Украины. Также будут представлены депутаты местных советов. На местных выборах от партии будут баллотироваться члены их политсилы.

Съезд партии "Пропозиція"

"У нас нет никаких спонсоров, никаких серых кардиналов. Каждый городской голова может профинансировать свою избирательную кампанию в рамках действующего законодательства. Но спонсоров нет, это исключено, более того, нам это и не надо", – рассказал Филатов про финансирование партии.

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко

Также мэр Николаева Александр Сенкевич добавил, что на съезде объявят о присоединении к их команде глав Объединенных территориальных общин.

Съезд партии "Пропозиція"

Съезд партии "Пропозиція"

Мэр Житомира Сергей Сухомлин

Съезд партии "Пропозиція" в Киеве

Программный лист партии

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 июня в Украине представили партию мэров "Пропозиція", в которую вошли руководители шести украинских городов.