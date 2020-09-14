"Слуга" Юрченко написал заявление о выходе из фракции. Подробности о заседании нардепов

В понедельник, в конгрессно-выставочном центре "Парковый" собралось заседание фракции "Слуга народа".

По данным СМИ, одними из основных тем для обсуждения станут местные выборы и Избирательный кодекс. Уже известно, что один нардеп написал заявление о выходе из фракции.

Об исключении из фракции "Слуга народа"

По словам народного депутата Александра Качуры, глава фракции Давид Арахамия на заседании заявил, что Александр Юрченко, помощник которого попался на взятке, добровольно написал заявление о выходе из фракции до завершения расследования.

В то же время стало известно имя этого помощника и подробности дела.

Telegeam Александра Качуры.

Во время беседы с журналистами Качура не исключил, что Юрченко примут обратно во фракцию.

"Это правильный политический подход, если он сейчас выйдет из фракции до момента пока решиться этот вопрос и действительно докажет, что этих фактов не было и он не имеет к этому отношения, то возможно, что мы его примем обратно во фракцию", – сказал он.

Также Качура заявил, что может быть принято решение об исключении из "Слуги народа" ряда других депутатов.

"Я, например, выступал только что по вопросам народного депутата Рублева, который, как вы знаете, также присутствовал на съезде партии "За будущее", он является членом фракции "Слуга народа" и сейчас является членом команды партии "За будущее" в своем регионе. Мы разбирали всю эту ситуацию. Фракция пока еще не дала оценку, я высказал свою позицию по этому поводу, и фракция будет определяться. Я не исключаю, что, простите за тавтологию, будет исключение нескольких депутатов сегодня из фракции", – приводит его слова "Интерфакс-Украина".

Об отзыве постановления о местных выборах на Донбассе

Кроме того, Качура не исключил, что отзовет свой проект о внесении изменений в постановление о назначении местных выборов (речь идет о проведении выборов на подконтрольной на подконтрольному Украине Донбассе).

"Возможно, я буду в каком-то виде отзывать это постановление для того, чтобы мы наработали общее консолидированное решение всего комитета и всех фракций", – сказал он в комментарии журналистам.

В свою очередь нардеп Даниил Гетманцев отметил, что кадровые вопросы на встрече рассматриваться не будут.

"Я не думаю, что сегодня будут обсуждаться кадровые вопросы. Наверное, именно на этом заседании фракции не время, но будут вопросы повестки дня", – сказал он.

Нардеп назвал ряд законодательных инициатив, которые должны рассматривать парламентарии на этой пленарной неделе: "У нас очень много важных вопросов: культурное НДС мы завтра будем рассматривать в зале, законопроект "О разведке" мы будем рассматривать, например законопроект "О защите прав потребителей финансовых услуг" будем рассматривать – очень много".

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 августа в Киеве состоялся съезд партии "Слуга народа", на котором были представлены кандидаты на должности глав областных центров Украины.