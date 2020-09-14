"Слуга" Юрченко написал заявление о выходе из фракции. Подробности о заседании нардепов

В понедельник, в конгрессно-выставочном центре "Парковый" началось заседании фракции "Слуга народа", на котором народные избранники рассмотрят ряд вопросов.

По данным СМИ, одними из основных тем для обсуждения станут местные выборы и Избирательный кодекс.

По словам народного депутата Александра Качуры, глава фракции Давид Арахамия на засадании заявил, что Александр Юрченко, помощник которого попался на взятке, написал заявление о выходе из фракции до завершения расследования.

Во время беседы с журналистами Качура не исключил, что Юрченко примут обратно во фракцию.

"Это правильный политический подход, если он сейчас выйдет из фракции до момента пока решиться этот вопрос и действительно докажет, что этих фактов не было и он не имеет к этому отношения, то возможно, что мы его примем обратно во фракцию", – сказал он.

В свою очередь нардеп Даниил Гетманцев отметил, что кадровые вопросы на встрече рассматриваться не будут.

"Я не думаю, что сегодня будут обсуждаться кадровые вопросы. Наверное, именно на этом заседании фракции не время, а на этом будут вопросы повестки дня", – приводит его слова "Интерфакс-Украина".

Нардеп назвал ряд законодательных инициатив, которые должны рассматривать парламентарии на этой пленарной неделе: "У нас очень много важных вопросов: культурное НДС мы завтра будем рассматривать в зале, законопроект "О разведке" мы будем рассматривать, например законопроект "О защите прав потребителей финансовых услуг" будем рассматривать – очень много".

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 августа в Киеве состоялся съезд партии "Слуга народа", на котором были представлены кандидаты на должности глав областных центров Украины.

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