В Киеве простились с политиком Анатолием Матвиенко. Фото церемонии
В Киеве в субботу, 23 мая, состоялась церемония прощания с политиком Анатолием Матвиенко, который в свое время был председателем Совета министров АР Крым и возглавлял Винницкую ОГА.
Бывший депутат умер в возрасте 67 лет из-за онкологического заболевания. Прощание с ним состоялось в Михайловском соборе, передает "Страна".
Отпевание началось в 12:00 и продлилось до 14:00. В соборе собрались многие украинские политики.
Анатолия Матвиенко похоронят в воскресенье, 24 мая, на его родине – в городе Бершадь Винницкой области.
На церемонии прощания присутствовали бывший президент Петр Порошенко, депутат от "Народного фронта" Елена Ледовских, экс-заместитель председателя Минрегиона Лев Парцхаладзе, экс-нардеп от "Европейской солидарности" Оксана Юринец, экс вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко, нардеп от "Батькивщины" Иван Крулько и другие.
Анатолий Матвиенко был депутатом от партий "Наша Украина" и "Блок Петра Порошенко", а также первым секретарем украинского комсомола (ЛКСМУ) накануне роспуска организации в 1991 году.
Как писал OBOZREVATEL, Анатолий Матвиенко умер 22 мая. В последнее время он тяжело болел онкологическим заболеванием.