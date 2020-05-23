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23 мая • обновлено в 19:16
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В Киеве простились с политиком Анатолием Матвиенко. Фото церемонии

5.1т
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В Киеве в субботу, 23 мая, состоялась церемония прощания с политиком Анатолием Матвиенко, который в свое время был председателем Совета министров АР Крым и возглавлял Винницкую ОГА.

Бывший депутат умер в возрасте 67 лет из-за онкологического заболевания. Прощание с ним состоялось в Михайловском соборе, передает "Страна".

В Киеве простились с Анатолием Матвиенко

В Киеве простились с Анатолием Матвиенко

Коллаж

Отпевание началось в 12:00 и продлилось до 14:00. В соборе собрались многие украинские политики.

Анатолия Матвиенко похоронят в воскресенье, 24 мая, на его родине – в городе Бершадь Винницкой области.

В Киеве простились с политиком Анатолием Матвиенко. Фото церемонии

strana.ua

В Киеве простились с политиком Анатолием Матвиенко. Фото церемонии

strana.ua

В Киеве простились с политиком Анатолием Матвиенко. Фото церемонии

strana.ua

На церемонии прощания присутствовали бывший президент Петр Порошенко, депутат от "Народного фронта" Елена Ледовских, экс-заместитель председателя Минрегиона Лев Парцхаладзе, экс-нардеп от "Европейской солидарности" Оксана Юринец, экс вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко, нардеп от "Батькивщины" Иван Крулько и другие.

Анатолий Матвиенко был депутатом от партий "Наша Украина" и "Блок Петра Порошенко", а также первым секретарем украинского комсомола (ЛКСМУ) накануне роспуска организации в 1991 году.

В Киеве простились с политиком Анатолием Матвиенко. Фото церемонии

strana.ua

В Киеве простились с политиком Анатолием Матвиенко. Фото церемонии

strana.ua

В Киеве простились с политиком Анатолием Матвиенко. Фото церемонии

strana.ua

В Киеве простились с политиком Анатолием Матвиенко. Фото церемонии

strana.ua

В Киеве простились с политиком Анатолием Матвиенко. Фото церемонии

strana.ua

В Киеве простились с политиком Анатолием Матвиенко. Фото церемонии

strana.ua

В Киеве простились с политиком Анатолием Матвиенко. Фото церемонии

strana.ua

В Киеве простились с политиком Анатолием Матвиенко. Фото церемонии

strana.ua

В Киеве простились с политиком Анатолием Матвиенко. Фото церемонии

strana.ua

В Киеве простились с политиком Анатолием Матвиенко. Фото церемонии

strana.ua

В Киеве простились с политиком Анатолием Матвиенко. Фото церемонии

strana.ua

В Киеве простились с политиком Анатолием Матвиенко. Фото церемонии

strana.ua

В Киеве простились с политиком Анатолием Матвиенко. Фото церемонии

strana.ua

В Киеве простились с политиком Анатолием Матвиенко. Фото церемонии

strana.ua

В Киеве простились с политиком Анатолием Матвиенко. Фото церемонии

strana.ua

В Киеве простились с политиком Анатолием Матвиенко. Фото церемонии

strana.ua

В Киеве простились с политиком Анатолием Матвиенко. Фото церемонии

strana.ua

В Киеве простились с политиком Анатолием Матвиенко. Фото церемонии

strana.ua

В Киеве простились с политиком Анатолием Матвиенко. Фото церемонии

strana.ua

В Киеве простились с политиком Анатолием Матвиенко. Фото церемонии

strana.ua

В Киеве простились с политиком Анатолием Матвиенко. Фото церемонии

strana.ua

В Киеве простились с политиком Анатолием Матвиенко. Фото церемонии

strana.ua

Как писал OBOZREVATEL, Анатолий Матвиенко умер 22 мая. В последнее время он тяжело болел онкологическим заболеванием.

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Автор
Дарья Дурова
Тема
Новости Киева и Киевской области
Персона
Анатолий Матвиенко
Место
Украина Киев
Теги
похороны политика смерть фотографии
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