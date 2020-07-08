В Киеве продолжилось судилище над Порошенко: поддержать политика пришли тысячи людей

В среду, 8 июля, Печерский районный суд Киева собрался на очередное заседание с целью избрания меры пресечения пятом президенту Украины, лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко.

Председательствует скандальный судья Сергей Вовк. Прокуратура настаивает на аресте Порошенко на период досудебного расследования с возможностью внесения залога в размере 10 млн гривен (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Отметим, что поддержать политика в центр столицы сошлись тысячи граждан с флагами Украины и крымско-татарскими знаменами. Среди них – и его коллеги из "ЕС".

Несколько тысяч человек вышли на протест из-за суда над лидером "ЕС" Delo

Люди пришли с флагами Украины Delo

"Сегодня в печерское судилище впервые допустили журналистов. Фракция "Европейской солидарности" пришла поддержать лидера оппозиции Петра Порошенко в этом фарсе. Сразу увеличилось и количество охраны ГБР", – написала нардеп от "ЕС" Ирина Геращенко.

Порошенко на своей странице в Facebook поблагодарил своих сторонников за поддержку и пообещал, что будет бороться за справедливость.є

Украинцы принесли с собой множество флагов Пресс-служба "ЕС"

Люди держали плакаты с критикой Зеленского Пресс-служба "ЕС"

"Третий раз больше десятка тысяч людей приходят в Печерский суд, чтобы сказать решительное "Нет!" политическим репрессиям, зеленой власти неопытных, мстительных, мелких и ничтожных. Власти, которая устроила зеленую светофорную волну российской "пятой колонне" внутри Украины. Власть, которая борется не с Россией, агрессором на нашей земле, а с волонтерами, добровольцами. Они хотят нас запугать. А сейчас я смотрю на десяток тысяч глаз на этой площади и ни в одном взгляде не вижу страха", – написал народный депутат.

На суд над Порошенко впервые пустили журналистов Facebook Ирины Геращенко

Коллеги Порошенко пришли поддержать его Facebook Ирины Геращенко

Поддержка нардепа в Печерском суде Facebook Ирины Геращенко

Порошенко выразил убеждение в том, что действующая власть занята тем, чтобы упечь украинскую оппозицию за решетку. В связи с этим он напомнил ее представителям о судьбе беглеца Виктора Януковича.

"За эти преступления придется отвечать. Мы их не боимся, хотя они и давят на суды. Сегодня ночью Печерский суд принял решение продлить еще на три месяца расследование дела о назначении мной заместителя руководителя разведки. За пределами срока, когда закон обязывает закончить дело", – сказал пятый президент.

Пятый президент Украины общается с патриотами "Еспресо.TV"

Яна Зинкевич Пресс-служба "ЕС"

Андрей Полтава Пресс-служба "ЕС"

"Для чего они это сделали? Чтобы извлечь еще 15 млн гривен средств налогоплательщиков для ГБР. Чтобы ограничить возможность мне, как лидеру оппозиции, проводить предвыборную кампанию. На следующей неделе будут объявлены выборы, которые состоятся в конце октября. Они очень хотят, чтобы Порошенко не мог ездить по Украине, не мог защищать интересы украинцев в мире", – пояснил политик.

Впрочем он пообещал, что проукраинские силы победят и их ничто не остановит. "Могу заверить, кто-кто, а я не сдамся без боя!" – сказал Порошенко людям, которые пришли поддержать его.

Патриоты на митинге против судилища Пресс-служба "ЕС"

Суть дела

Порошенко подозревают в деле о якобы незаконном назначении первого заместителя Службы внешней разведки Сергея Семочко путем давления на тогдашнего главу СВР Егора Божко.

Предварительное заседание по этому делу состоялось 1 июля, но тогда избрание меры пресечения Порошенко перенесли на 8 июля.

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