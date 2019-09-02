Киев подготовил сюрприз для украинцев за границей: эксклюзивные детали

Киев рассматривает возможность расширить действие статуса “заграничный украинец” вместо выдачи украинского гражданства как второго для этнических украинцев, которые проживают в других странах.

Как рассказал OBOZREVATEL источник в дипломатических кругах, соответствующие рекомендации были направлены из МИД Украины в Офис президента.

По словам собеседника, сейчас составляется перечень дополнительных возможностей, которые получат обладатели статуса "заграничный украинец". Для этого посольства Украины за рубежом проводят консультации с местными общественными организациями украинской диаспоры и выясняют, какие именно опции хотели бы получить этнические украинцы.

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При этом предполагается, что по документу все равно нельзя будет работать на госслужбе и иметь доступ к государственной тайне.

Сейчас удостоверение зарубежного украинца дает в Украине его владельцам такие же права и свободы, как и рядовым гражданам. Так, человек имеет право работать на предприятиях, в учреждениях и организациях или осуществлять другую трудовую деятельность (ст. 9 Закона "О правовом статусе заграничных украинцев").

Также по удостоверению заграничного украинца можно получать высшее образование в Украине за средства государственного бюджета.

Еще один бонус удостоверения – возможность иммигрировать в Украину для постоянного проживания вне квот на иммиграцию.

Статус зарубежного украинца с 2006 по конец 2018 года получили, по данным МИД, 10 322 иностранца и лица без гражданства.

Как сообщал OBOZREVATEL:

13 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №594/2019, который упрощает предоставление украинского гражданства ряду лиц.

Теперь получить украинский паспорт станет проще иностранцам или лицам без гражданства, которые защищали Украину (в том числе в конфликте на Донбассе), и гражданам РФ, подвергшимся политическим преследованиям.

Также президент Украины поручил МИДу разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго этническим украинцам “с дружественных нам стран, которые стремятся присоединится к развитию своей исторической родины”.

Ранее в этом году президент России Владимир Путин подписал указ, который упростил процедуру получения российского гражданства для жителей оккупированных территорий "Л/ДНР", а чуть позже – для всех жителей Донбасса.

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