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2 сентября • обновлено в 11:31
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Киев подготовил сюрприз для украинцев за границей: эксклюзивные детали

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Киев рассматривает возможность расширить действие статуса “заграничный украинец” вместо выдачи украинского гражданства как второго для этнических украинцев, которые проживают в других странах.

Как рассказал OBOZREVATEL источник в дипломатических кругах, соответствующие рекомендации были направлены из МИД Украины в Офис президента.

По словам собеседника, сейчас составляется перечень дополнительных возможностей, которые получат обладатели статуса "заграничный украинец". Для этого посольства Украины за рубежом проводят консультации с местными общественными организациями украинской диаспоры и выясняют, какие именно опции хотели бы получить этнические украинцы.

Киев подготовил сюрприз для украинцев за границей

Киев подготовил сюрприз для украинцев за границей

Коллаж

При этом предполагается, что по документу все равно нельзя будет работать на госслужбе и иметь доступ к государственной тайне.

Сейчас удостоверение зарубежного украинца дает в Украине его владельцам такие же права и свободы, как и рядовым гражданам. Так, человек имеет право работать на предприятиях, в учреждениях и организациях или осуществлять другую трудовую деятельность (ст. 9 Закона "О правовом статусе заграничных украинцев").

Также по удостоверению заграничного украинца можно получать высшее образование в Украине за средства государственного бюджета.

Еще один бонус удостоверения – возможность иммигрировать в Украину для постоянного проживания вне квот на иммиграцию.

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Статус зарубежного украинца с 2006 по конец 2018 года получили, по данным МИД, 10 322 иностранца и лица без гражданства.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 13 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №594/2019, который упрощает предоставление украинского гражданства ряду лиц.

  • Теперь получить украинский паспорт станет проще иностранцам или лицам без гражданства, которые защищали Украину (в том числе в конфликте на Донбассе), и гражданам РФ, подвергшимся политическим преследованиям.

  • Также президент Украины поручил МИДу разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго этническим украинцам “с дружественных нам стран, которые стремятся присоединится к развитию своей исторической родины”.

  • Ранее в этом году президент России Владимир Путин подписал указ, который упростил процедуру получения российского гражданства для жителей оккупированных территорий "Л/ДНР", а чуть позже – для всех жителей Донбасса.

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Автор
Игорь Соловей Игорь Соловей
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
двойное гражданство
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семенов Александр
семенов Александр
Трэба выслаты кожному украйицю за кордоном, обосранные шаровары. что бы нюхал и вспоминал Батькивщыну
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
На Украине есть "квоты на иммиграция"??? Интересно, где берутся те толпы желающих поехать жить на Украину, которых приходится ограничивать квотами? А "заграничных украинцев" тоже в число жителей Украины защитают при переписи населения? Чтобы не раскрывать масштаб бегства народа прочь из такой "успешной" страны?
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