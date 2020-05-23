От разнорабочего до главы крупной госкорпорации: что известно о погибшем нардепе Давыденко

Народный депутат Валерий Давыденко 22 мая найден мертвым с огнестрельным ранением головы в туалете своего офиса в Киеве.

По предварительным данным, он совершил самоубийство, однако полиция не исключает и другие версии гибели. Открыто уголовное производство по статье 115 (умышленное убийство) УК.

Давыденко был членом комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития, а также групп по межпарламентским связям с Чехией, Бразилией, Венгрией, ОАЭ, Аргентиной. Однако начинал он с разнорабочего в колхозе как раз перед развалом СССР.

Подробнее о том, чем занимался Давыденко читайте в материале OBOZREVATEL.

Валерий Давыденко родился 16 марта 1973 года в Носовке Черниговской области.

С 1989 по 1990 годы он трудился разнорабочим на МТФ в КСП им. Энгельса.

В 1995 году окончил Украинский университет пищевых технологий, а уже с 1996 года (по 1998 год) возглавлял ЗАО "Агропрофит".

С 1998 по 2000 годы он был инженером-механиком ООО "Украинский дом связи", а в начале нулевых годов работал обычным специалистом по страхованию в САТ "Саламандра-Восток" и ЗАО "Украинская страховая группа". Также ездил на заработки за границу.

С 2004 года он возглавил ООО "СП Агродом" и был на этой должности аж до 2013 года.

В то время он также вместе с партнерами Юрием Колобовым и Борисом Приходько стал собственником "Терра Банка". Именно после этого, в 2007 году, его имя стало известно широкой общественности.

112.ua

Коррупционные скандалы

Вскоре после избрания Виктора Януковича на пост президента его бизнес-партнер Колобов стал министром финансов, а сам Давиденко получил должность замминистра аграрной политики. В ведомстве он работал под началом Николая Присяжнюка, возглавлял набсовет Государственной продовольственно-зерновой компании Украины.

Во время его работы компания получила от Китая кредит в размере 3 миллиарда долларов в обмен на поставки зерна, однако ГПЗКУ отправила грузов только на 153 млн.

В 2014 году правительство Арсения Яценюка уволило Давиденко со всех государственных должностей.

Журналист Денис Казанский пишет, что остаток долга ГПЗКУ составляет более миллиарда долларов, в то время как на счетах компании осталось менее 387 миллионов долларов. Этих денег хватит для продолжения регулярных выплат по кредитному договору только до июля 2021 года. А дальше компании грозит банкротство и дефолт.

Политическая деятельность

Осенью 2014 года Давыденко баллотировался в нардепы от партии "Заступ". СМИ пишут, что эта партия была локальным проектом на одни выборы, а в Черниговской области партия якобы засевала округ деньгами, предлагая агитаторам в два раза больше конкурентов, и даже раздавала деньги за голос в пользу Давиденко (полиция даже задержала доверенных людей партии с 257 тысячами гривен в мешке).

lb.ua

В итоге Давыденко стал нардепом, а после начала работы новой Рады – членом "БПП". Как отмечает "Слово и дело", он не выполнил практически ничего из своих обещаний, и даже не голосовал за признание нелегитимными выборов в Госдуму в оккупированном Крыму.

В 2015 году нардеп Валерий Давиденко стал куратором партии "Наш край" в Черниговской области, а в 2019-м прошел в Раду как самовыдвиженец по 208 округу в Черниговской области. В декабре того же года вошел в депутатскую группу "Довіра".

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!