В Киеве напали на нардепа Полякова: введен план "Перехват"

Утром 2 сентября в Киеве неизвестные напали и избили народного депутата Украины Антона Полякова.

Происшествие произошло около 05:00 около кафе "Джаз" в Шевченковском районе столицы. Об этом OBOZREVATEL сообщили собственные источники в правоохранительных органах.

Два человека нанесли Полякову телесные повреждения, после чего уехали на автомобиле Toyota. Полиция объявила в городе операцию "Перехват", чтобы задержать злоумышленников.

Известно, что медики предоставили пострадавшему нардепу помощь на месте и не госпитализировали.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Харькове неизвестные напали на общественную приемную городской организации "Оппозиционной платформы – За жизнь" и бывшего депутата горсовета Андрея Лесика.