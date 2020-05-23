В Киеве найден застреленным нардеп Давыденко: первые подробности

В центре Киева с огнестрельным ранением в голову найден народный депутат, член группы "Довіра" Валерий Давыденко.

Его обнаружили на Большой Васильковской, 4а, сообщает "Еспресо.ТВ".

Предполагается, что народный избранник совершил самоубийство.

По данным народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильи Кивы, тело обнаружено в его офисе.

Кива уточнил, что Давыденко обнаружила уборщица.

По данным издания, это произошло примерно в 19:08. Возле тела был пистолет.

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