Суд по "делу" Порошенко отложили: его передумали арестовывать. Фото и видео
Печерский районном суд Киева 18 июня постановил отложить заседание по избранию пятому президенту Петру Порошенко меры пресечения в деле о якобы нарушениях при назначении замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко до 1 июля.
Сторона обвинения ходатайствовала об избрании Порошенко меры пресечения в виде личного обязательства. Ранее прокуратура была намерена просить арестовать его с альтернативой в виде залога в размере 10 млн грн.
Судебное заседание началось в 15:15. Процесс вел скандальный судья Сергей Вовк, который в 2012 году приговорил к четырем годам тюрьмы Юрия Луценко. Под зданием суда в это время прошла масштабная акция в поддержку Порошенко.
Ранее в Офисе генпрокурора Ирины Венедиктовой заявили, что будут требовать для Порошенко ареста с возможностью внесения 10 млн грн залога. Вместе с тем, адвокаты пятого президента заявили, что количество процессуальных нарушений в этом производстве огромное, а сама Венедиктова – первый в истории руководитель ОГП, который фактически поставил под сомнение конституционные полномочия президента Украины.
Напомним, речь идет о деле, по которому Офис генерального прокурора объявил Порошенко подозрение неделю назад, 10 июня. Политику вменяют давление на главу Службы внешней разведки в 2018 году (якобы Порошенко таким образом добился назначения первым заместителем главы Службы внешней разведки Сергея Семочко).
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Как сообщал OBOZREVATEL, в ГБР 10 июня устроили акцию в поддержку Порошенко. Его сторонники принесли под бюро картины-фотожабы с карикатурами на президента Владимира Зеленского, генерального прокурора Ирину Венедиктову, бизнесмена Игоря Коломойского в стиле мировых шедевров.