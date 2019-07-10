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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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"В каждом округе": политик рассказал о подкупе на выборах в Раду

1.1т Читать материал на украинском

На выборах в Верховную Раду Украины угроза подкупа избирателей значительно выросла по сравнению с президентскими и существует в каждом округе.

Об этом рассказал в эфире ObozTV украинский политик и общественный деятель Андрей Юсов, комментируя последние недели избирательной кампании.

"Угрозы больше, поскольку на президентских выборах у нас было меньше кандидатов, и это была национальная кампания. Сетка для подкупов была всеукраинской, ее было легче обнаружить. Когда мы говорим о мажоритарных кампаниях, это почти 200 кампаний на всю страну", – отметил Юсов.

По его словам, в каждом округе есть подобные риски, где-то больше, где-то меньше: "На западе Украине сила подкупа и гречки уже традиционно меньше, на юге и востоке больше, мы слышим там вообще какие-то чудеса с раздачей слонов, очков, медицинских наборов. Но к сожалению и в столице есть несколько округов "заповедных", где трэш времен Черновецкого буйно расцветает".

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Политик отметил, что в пиковые недели перед выборами начинают вскрываться сетки, факты о скупке голосов избирателей.

"Если поменяли почтовый ящик и туда бросили агитку за кандидата – это подкуп, вас подкупают. Если поставили детскую площадку – это подкуп, вас подкупают перед выборами. Тем более, если предлагают живые деньги и говорят – проголосуйте пожалуйста, это вам на улучшение материального положения – это подкуп, надо информировать правоохранительные органы", – подчеркнул Юсов.

"В каждом округе": политик рассказал о подкупе на выборах в Раду

2000.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Андрей Юсов посоветовал нуждающимся украинцам не отказываться от денег и продуктовых наборов от кандидатов в депутаты, однако голосовать по совести, а не "за гречку".

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Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Андрей Юсов
Место
Украина
Теги
подкуп Выборы 2019 выборы в Украине
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