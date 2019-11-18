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18 ноября • обновлено в 09:36
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В Казахстане открестились от планов на встречу Зеленского и Путина

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Предложение об организации встречи президентов Украины и России со стороны первого лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева звучало лишь как тема для обсуждения на уровне экспертов.

Что касается каких-либо официальных приглашений, то их МИД Казахстана не направлял ни одной из сторон, передает Интерфакс-Казахстан, ссылаясь на слова главы ведомства Мухтара Тлеуберди.

"Вы должны понимать, что об этом Елбасы (титул лидера нации в Казахстане, который носит Назарбаев. – Ред.) говорил в "Астанинском клубе", а "Астанинский клуб" предполагает, что это просто тема для обсуждения", – цитирует главу МИД Казахстана Lenta.ru.

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Путин, Зеленский и Назарбаев

Путин, Зеленский и Назарбаев

Тлеуберди также подчеркнул, что слова Назарбаева не являются официальной позицией властей страны, и уточнил, что МИД Казахстана не направляло официальных приглашений в Киев и Москву.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персоны
Владимир Путин Владимир Зеленский Нурсултан Назарбаев
Место
Казахстан
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