"Украинцы попали в капкан": Портников назвал истинную цель телемоста с Россией

Украинский народ оказался в капкане у президента России Владимира Путина и российских спецслужб и вырваться из него сможет только с кровью.

Об этом написал украинский журналист Виталий Портников в блоге для "Еspreso.tv", комментируя скандал с телемостом между украинским и российским пропагандистскими каналами. По его словам, это акция, которая готовилась давно.

Как отметил Портников, когда в 2014 году, после аннексии Крыма, российские оккупанты открыли фронт на Донбассе, в Кремле это называли: "лить бензинчик". Он считает, что это делали всюду, где можно было, но тогда "пожары" удалось погасить.

Портников объяснил цель скандала с телемостом Скриншот

"Но сама тактика никуда не исчезла. Я бы даже сказал – она превратилась в стратегию", – рассказал журналист и добавил, что телемост с Москвой – это ее часть.

Портников сообщил, что это только начало, и дальше подобных событий будет только больше. А ситуация станет острее, когда появится новый парламент и станет принимать решения, направленные на "выполнение Минских соглашений" или на удовлетворение олигархических интересов, отметил он.

Новости Портников рассекретил цель ультиматума Путина по Донбассу

По его словам, согласно стратегии нужно столкнуть интересы людей, добиться полной неуправляемости страны. Журналист добавил, что "лить бензинчик" будут в центре страны и на востоке, чтобы обеспечить отделение от Украины новых регионов страны.

"Избрание президентом страны неопытного шоумена, который вообще не понимает, где он находится и какие силы против его страны задействованы – только часть этого зловещего плана по уничтожению Украины", – заявил журналист.

По его мнению, руководства, которое способно понять, что происходит со страной, не существует. Он считает, что есть люди, которые уверены, что политика – это шоу, и жадные олигархи, которые думают о приумножении состояния.

"И есть украинцы, которые сами выбрали себе такую судьбу. Все эти разговоры о мотивах голосования, протесте против власти, "новых лицах" и прочая лабуда, которую на разные лады продолжают повторять пророссийские пропагандисты и просто городские сумасшедшие хороши для учебников истории", – рассказал Портников.

Как сообщал OBOZREVATEL, телеканал NewsOne объяснил скандальную идею провести 12 июля телемост под названием "Надо поговорить" с пропагандистским каналом "Россия 24". Впоследствии NewsOne внезапно отменил телемост с Россией.

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