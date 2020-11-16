В Каменец-Подольском во втором туре выбрали мэра

Победителем повторного голосования по выборам городского головы Каменец-Подольского Хмельницкой области стал выдвиженец ВО "Свобода" Михаил Поситко.

Об этом сообщается на сайте "ОПОРЫ". Он получил 58,33% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Согласно протоколу Каменец-Подольского городского теризбиркома от 16 ноября 2020 года, в голосовании приняли участие 26 786 избирателей.

Согласно избирательному законодательству Украины, в городах с количеством избирателей 75 тыс. и более ТИК по результатам голосования в день выборов признает избранным кандидата, за которого проголосовало более половины избирателей, пришедших на избирательные участки.

Решение ТИК Каменец-Подольского oporaua.org

Решение ТИК Каменец-Подольского oporaua.org

Расписание второго тура местных выборов в Украине

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в воскресенье, 15 ноября, в Украине в нескольких регионах состоялся второй тур местных выборов-2020. В частности жители Сум, Одессы, Луцка, Херсона, Краматорска, Каменец-Подольского и Украинки Киевской области выбирали одного из двух кандидатов, вышедших во второй тур. А в территориальных общинах (с числом жителей до 10 тыс.) в 16 регионах повторно избирали депутатов местных советов.

В следующее воскресенье, 22 ноября, повторное голосование на местных выборах состоится в Днепре, Славянске, Ужгороде, Львове, Ровно, Черкассах, Николаеве и ряде других городов.

29 ноября мэра города будут избирать Черновцы.