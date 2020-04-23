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23 апреля • обновлено в 09:32
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Кабмин готов перейти на работу в режиме онлайн: все под защитой

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С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции Кабинет министров Украины может проводить заседания в онлайн-режиме.

Для связи министров предусмотрен защищенный канал. Об этом во время Facebook-трансляции OBOZREVATEL рассказал министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов (проскролльте до конца новости, чтобы посмотреть видео).

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Отвечая на вопрос, может ли правительство перейти в онлайн-режим, если у кого-то из членов Кабмина будет обнаружен коронавирус, министр сказал: "Может. Вы сейчас видите картинку, которая у меня за спиной. Если вы посмотрите на правый угол, то вы увидите часть специального программного комплекса, который обеспечивает в специальном режиме проведение таких заседаний".

"Поскольку пока что потребности не было, он сейчас просто автономный, готовый к использованию", – добавил Немчинов.

В кабинетах министров установили защищенный канал связи

В кабинетах министров установили защищенный канал связи

Скриншот видео

Он сообщил, что канал связи тестировался: "Канал хороший, качество связи хорошее. Главное, что этот канал защищенный".

В КМУ установили защищенный канал связи на случай заражения COVID-19

В КМУ установили защищенный канал связи на случай заражения COVID-19

Министр уточнил, что для использования связи министрам будет необходимо физически находиться в своих рабочих кабинетах. Но они спроектированы таким образом, чтобы полностью обеспечивать жизнедеятельность.

Как писал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины продлил действие карантинных мер из-за эпидемии коронавируса в стране до 11 мая.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эфиры Oboz TV Коронавирус Эксклюзив
Персона
Олег Немчинов
Место
Украина
Тег
Кабинет министров Украины
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