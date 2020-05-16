В Кабмине резко урезали зарплаты: сколько получили министры в апреле. Инфографика

Правительство Украины урезало зарплаты министров и ряда чиновников, однако небольшая лазейка позволяет получать больше установленного максимума.

Издание "Слово и дело" обнародовало информацию о том, сколько в апреле получили государственные служащие (чтобы посмотреть всю инфографику, проскролльте новость до конца).

"Согласно принятым изменениям в госбюджет, зарплата не сможет превышать размер 10 минимальных, то есть сможет составить максимум 47 230 гривен. Однако есть небольшая лазейка: в эту сумму не входят материальная помощь, помощь на оздоровление, пособие по временной нетрудоспособности и отпускные", – отмечает издание.

Больше всего в этом месяце получил вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров – 113,9 тысяч гривен. Он получил компенсацию за неиспользованный отпуск и помощь по временной нетрудоспособности.

Министр обороны Андрей Таран заработал 78,5 тысяч гривен, а министр развития экономики Игорь Петрашко – 64,4 тысяч гривен, но оба из-за ограничений получат только по 47 230 гривен.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заработал 63,3 тысячи гривен, но ему выплатят пересчет зарплаты за прошлый период, и чиновник получит больше.

Министр финансов Сергей Марченко заработал 49 785 гривен.

Минимальную зарплату 47 230 получили премьер-министр Денис Шмыгаль, вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министр Кабинета министров Олег Немчинов, министр здравоохранения Максим Степанов, министр по делам ветеранов Сергей Бессараб, министр юстиции Денис Малюська.

Меньше всех заработала исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий – 46 тысяч гривен.

Сколько получили министры в апреле

Также более 100 тысяч заработали несколько заместителей министров.

Сколько получили министры и заместители в апреле

Сколько получили министры и заместители в апреле

Сколько получили министры и заместители в апреле

Сколько получили министры и заместители в апреле

Сколько получили министры и заместители в апреле

Сколько получили министры и заместители в апреле

Сколько получили министры и заместители в апреле

Сколько получили министры и заместители в апреле

Сколько получили министры и заместители в апреле

Сколько получили министры и заместители в апреле

Сколько получили министры и заместители в апреле

Сколько получили министры и заместители в апреле

Сколько получили министры и заместители в апреле

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров урезал зарплаты руководителям государственных компаний. С 1 апреля и до конца последнего карантинного месяца они будут получать не больше 46 тысяч гривен.