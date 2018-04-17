В Кабмине раскрыли планы Украины по вступлению в НАТО

Среднесрочной целью Украины является получение плана действий по членству в НАТО.

"Сейчас в Украине есть краткосрочные и среднесрочные задачи на повестке дня сотрудничества с НАТО. План действий по членству я бы отнесла к среднесрочным", - заявила "Обозревателю" вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Она подчеркнула, что президент Петр Порошенко подписал Годовую национальную программу под эгидой Комиссии Украина-НАТО.

"Наша главная цель сейчас - реализовывать эту программу, а также другие документы, например Стратегический оборонный бюллетень. Если выполним эту "домашнюю работу", в НАТО не будет причин сомневаться, стоит ли принимать Украину. Также мы должны двигаться к тому, чтобы наши годовые национальные программы были все больше похожи на планы действий относительно членства. И именно из-за нашей особой заинтересованности у Украины есть доступ к планам некоторых нынешних членов альянса. То есть у нас есть образцы", - пояснила вице-премьер.

Как сообщал "Обозреватель", министр обороны Степан Полторак рассказал, как ВСУ подгоняют под стандарты НАТО.