В Кабмине проведут кадровые перестановки: названы имена

На закрытом заседании фракции "Слуга народа" в Верховной Раде 3 марта приняли решение о кадровых перестановках в украинском правительстве.

По данным источника OBOZREVATEL, новым министром экономики должен стать Жуковский Роман Сергеевич, который работает во Всемирном банке. Тимофей Милованов, нынешний министр экономического развития, станет министром сельского хозяйства.

Минфин возглавит Уманский Игорь Иванович, экс-первый замминистра финансов Украины.

Министерство энергетики и экологии также должно сменить руководителя, его кандидатура пока не называется.

Игорь Корыстылев, вероятно, станет министром промышленного развития и оборонного комплекса.

Исполнять обязанности премьер-министра Украины будет нынешний вице-премьер-министр – министр развития общин и территорий Денис Шмыгаль.

При этом некоторые ведомства не будут менять руководителей. Среди таких должностей:

министр цифровой трансформации Михаил Федоров:

глава МВД Арсен Аваков.

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