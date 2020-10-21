В Кабмине призвали не называть Крым аннексированным в угоду России

Термин "аннексированный" не является корректным в отношении временно оккупированного Крыма, ведь именно такой формулировки добивается страна-агрессор Россия.

Об этом заявил заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко в ходе международной конференции по водоснабжению Крыма в условиях российской оккупации. Мероприятие транслировали на YouTube-канале Херсонской ОГА. Чиновник пояснил, что неправильная терминология ведет к снятию ответственности с захватчиков (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Хочу подчеркнуть, что временно оккупированная территория АР Крым не является никоим образом аннексированной, и именно Российская Федерация добивается того, чтобы мы начали свыкаться с этим и использовали "аннексированная территория", – сказал Яременко.

По его словам, если говорить, что Крымский полуостров является аннексированным, это означает, что он признается территорией Российской Федерации, а следовательно, РФ не несет никаких обязательств в соответствии с нормами международного гуманитарного права на этой территории.

"То есть граждане, резиденты полуострова, лишаются своих прав как граждане, подпадающие под защиту в рамках международного гуманитарного права. В частности, например, вопрос призыва в ряды Вооруженных сил страны-оккупанта – это прямо запрещено международным гуманитарным правом. То, что сейчас происходит – это преступление. Соответственно, РФ будет нести за это ответственность в будущем. Таких прав для граждан самом деле немало", – пояснил Яременко.

Подытоживая, заместитель министра отметил, что единственными правильными терминами по отношению к Крыму и Севастополю является "временно оккупированная территория АР Крым и города Севастополя" или "попытка аннексии".

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