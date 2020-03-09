В Кабмине примут экстренные меры из-за коронавируса: всплыло распоряжение Шмыгаля

В Украине разработают порядок принудительной госпитализации людей, которые заражены коронавирусом COVID-2019, запретят экспорт средств индивидуальной защиты и примут еще ряд экстренных мер.

Об этом говорится в распоряжении премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, которым располагает издание "Страна". Оно было подготовлено по результатам заседания антикризисного штаба.

Для того чтобы противодействовать распространению коронавируса, в Кабинете министров распределили обязанности между министерствами экономики, финансов, здравоохранения и инфраструктуры. Кроме того, обязанности поручили главе МВД Аресену Авакову, главе антимонопольного комитета Юрию Тереньеву, главе таможни Максиму Нефедову и главам местных администраций.

Коронавирус в Украине objectiv.tv

Так, в ближайшее время в правительстве должны выполнить ряд заданий:

пересмотреть запасы государственного резерва по обеспечению населения средствами индивидуальной защиты с учетом трехмесячной потребности;

определиться по поводу выделения денег для пополнений этого резерва и подать подробную информацию об объемах экспорта средств индивидуальной защиты за последние полгода;

подать в Кабмин информацию об украинских производителях средств индивидуальной защиты населения и производственных мощностях этих предприятий;

по итогам обсуждения ситуации подать в Кабмин предложение по поводу целесообразности ограничения экспорта средств индивидуальной защиты ;

обеспечить выполнение закона об экономической конкуренции и защите прав пациентов во время розничной торговли средствами защиты;

разработать коммуникационный план по определению алгоритмов действий, если будут возникать случаи коронавируса, и сообщить его местным властям;

до 12 марта внести в Кабмин предложения по назначению первого заместителя министра здравоохранения – главного государственного санитарного врача , а также отработать вопрос создания сети центров по контролю и профилактике болезней;

найти средства на закупку лабораторными центрами изделий медицинского назначения, а также тест-систем для определения коронавируса ;

найти средства, чтобы закупить для аэропорта "Борисполь" бесконтактные термометры.

Главам местных администраций необходимо принять участие в заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 10 марта и определить необходимое количество учреждений для проведения обсервации.

Также премьер-министр поручил осматривать всех прибывающих в Украину лиц медработниками или пограничниками, обеспечить дежурство в пунктах пропуска реанимационных и медавтомобилей.

Кроме того, в ближайшее время в правительстве должны разработать порядок принудительной госпитализации тех пациентов с коронавирусом, которые отказываются ехать в больницу, и помещения на карантин людей, с которыми зараженные контактировали.

Распоряжение премьер-министра Украины Страна

Распоряжение премьер-министра Украины Страна

Распоряжение премьер-министра Украины Страна

Распоряжение премьер-министра Украины Страна

Как писал OBOZREVATEL ранее, по данным украинской разведки, на территории России у украинца с российским паспортом обнаружили симптомы коронавируса. Его собираются отправить на Донбасс.

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