В Кабмине пригрозили штрафами мэрам городов за отказ от карантина

Марина Лисничук Политика 11:25, 17.11.2020 Обновлено: 12:35, 17.11.2020

Городских глав будут наказывать штрафами за отказ выполнять распоряжения правительства о работе в городах тех или иных заведений во время карантина выходного дня.

В частности, сумма наказания будет такой же, как и для любого владельца строительного магазина. Об этом в интервью изданию "РБК-Украина" заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

По его словам, мэры городов не имеют полномочий влиять на реализацию постановления о карантинных ограничениях. Ведь это вне компетенции органов самоуправления.

"Они могут заниматься своими коммунальными учреждениями и заведениями. Но если начнут выдавать распорядительные документы, мол, на последние действия локдауна выходного дня не распространяется, то на них будут составлять такие же административные протоколы, как и на любого владельца строительного магазина", – объяснил Немчинов.

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