В Кабмине пригрозили штрафами мэрам городов за отказ от карантина
Немчинов говорит, что они не имеют полномочий влиять на реализацию постановления правительства
За нарушения на чиновников пообещали составлять админпротоколы
Наказание будет аналогичным, как для владельцев строительного магазина
Городских глав будут наказывать штрафами за отказ выполнять распоряжения правительства о работе в городах тех или иных заведений во время карантина выходного дня.
В частности, сумма наказания будет такой же, как и для любого владельца строительного магазина. Об этом в интервью изданию "РБК-Украина" заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов.
По его словам, мэры городов не имеют полномочий влиять на реализацию постановления о карантинных ограничениях. Ведь это вне компетенции органов самоуправления.
"Они могут заниматься своими коммунальными учреждениями и заведениями. Но если начнут выдавать распорядительные документы, мол, на последние действие локдауна выходного дня не распространяется, то на них будут составлять такие же административные протоколы, как и на любого владельца строительного магазина", – объяснил Немчинов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что карантин выходного дня в Украине ввели по примеру Израиля.
Со своей стороны премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что Кабинет министров готовит решение о признании карантина выходного дня форс-мажором. Это упростит для бизнеса вопросы аренды и выполнения других обязательств.