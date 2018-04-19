В Кабмине предупредили о новой военной угрозе России

Россия активизировала различные гибридные инструменты войны на всей территории Украины в предвыборный год.

"И не только на востоке. РФ будет пытаться дестабилизировать ситуацию и в экономической, и в политической, и в социальной сферах. Уже сейчас, в предвыборный год, видим активизацию различных гибридных инструментов войны на всей территории Украины. Также увидим активизацию России из-за нашего продвижения в альянс. Они уже направляют и в дальнейшем будут направлять свои усилия на НАТО и ЕС", - заявила "Обозревателю" вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Она подчеркнула, что в то же время на Западе становится все глубже осознание угроз, которые несет политика РФ - не только для Украины, но и для альянса.

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"Поэтому не думаю, что аргументы Москвы в отношении Киева будут восприняты странами НАТО. Ну и напомню, что по всем документам ни одна третья сторона не имеет права оказывать влияние ни на решение страны, которая стремится к членству в НАТО, ни на решения альянса", - пояснила вице-премьер.

Как сообщал "Обозреватель", впервые в истории военный комитет НАТО провел заседание в Украине.