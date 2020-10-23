В Кабмине назвали условие проведения выборов в ОРДЛО

Кирилл Лютый Политика 22:40, 23.10.2020

Местные выборы в оккупированных и прифронтовых районах Донбасса состоятся лишь после обеспечения там условий безопасности.

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в пятницу, 23 октября, в эфире "Свободы слова Савика Шустра".

"Как только по вопросам безопасности будет понятно, что там можно проводить выборы, то они там будут проведены и будут избраны городские головы", – пояснил он.

Как писал OBOZREVATEL, вице-премьер – министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что власть хочет создать "экономическое чудо" на подконтрольных территориях Донбасса.

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