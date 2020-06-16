В кабинете главы СБУ Баканова найдена 'прослушка' – Дубинский

В кабинете главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова обнаружили три прослушивающих устройства.

Такое заявление сделал народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, помимо "прослушек" по месту работы главы СБУ, аналогичное устройство было найдено и в автомобиле жены Баканова.

"Предлагаю Ивану Геннадьевичу воспользоваться наработками по розыску тех, кто прослушал Гончарука. И сразу идти с обысками к журналисту Евгению Куксину", – написал Дубинский.

Скриншот/Telegram-канал Александра Дубинского

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале 2020-го сотрудники СБУ проводили обыск на рабочем месте журналиста телеканала "1+1" Евгения Куксина в рамках дела о прослушивании на тот момент премьер-министра Алексея Гончарука. Журналист тогда заявил, что не намерен сотрудничать со Службой безопасности Украины