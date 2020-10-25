В Ирпене волонтер опроса Зеленского расплакалась из-за вопросов кандидата в депутаты
В Ирпене волонтер, которая проводила опрос президента Украины Владимира Зеленского, расплакалась из-за вопросов кандидата в Ирпеньский городской совет от "Европейской Солидарности" Ярослава Куца.
Видео общения с девушкой он опубликовал в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).
Кандидат потребовал от интервьюера предъявить удостоверение и ответить на вопросы: кто ее уполномочил проводить этот опрос, кто выдал урны и анкеты.
Кроме того, Куц попросил девушку рассказать, какую социологическую службу она представляет. Волонтер отказалась, сказав, что даст ответ полиции.
Потом она расплакалась, забрала урну и ушла от избирательного участка.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в воскресенье, 25 октября, начался всеукраинский опрос, который инициировал президент. Он проходит параллельно с голосованием на местных выборах.
При этом на некоторых избирательных участках опрос не стартовал вовремя из-за отсутствия волонтеров.
В Хмельницком координатор гражданской сети "Опора", блогер Андрей Попик сумел семь раз подряд поучаствовать в опросе Зеленского.
Организаторы опроса "5 вопросов от президента" назвали ситуацию в Хмельницком провокацией.
Волонтерам, которые помагают проводить опрос, заплатят от 500 до 1000 грн за работу.