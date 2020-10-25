В Ирпене волонтер опроса Зеленского расплакалась из-за вопросов кандидата в депутаты

Мирослав Семенюк Политика 15:14, 25.10.2020 Обновлено: 15:25, 25.10.2020

В Ирпене волонтер, которая проводила опрос президента Украины Владимира Зеленского, расплакалась из-за вопросов кандидата в Ирпеньский городской совет от "Европейской Солидарности" Ярослава Куца.

Видео общения с девушкой он опубликовал в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Кандидат потребовал от интервьюера предъявить удостоверение и ответить на вопросы: кто ее уполномочил проводить этот опрос, кто выдал урны и анкеты.

Кроме того, Куц попросил девушку рассказать, какую социологическую службу она представляет. Волонтер отказалась, сказав, что даст ответ полиции.

Потом она расплакалась, забрала урну и ушла от избирательного участка.

Скрин Facebook

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