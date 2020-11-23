В интервью Собчак с Богданом перепутали украинского журналиста с российским режиссером. Фото и видео

В программе российской журналистки Ксении Собчак украинского журналиста Юрия Бутусова перепутали с его однофамильцем – российским театральным режиссером.

Собчак брала интервью у бывшего главы Офиса президента Украины Андрея Богдана. На графике вывели фото Юрия Николаевича Бутусова вместо главного редактора "Цензор.Нет" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Это произошло, когда российская журналистка уточняла у Богдана, обсуждал ли тот с главой Окружного административного суда Киева Павлом Вовком увольнение главы Конституционного суда Станислава Шевчука и назначение на его место Александра Тупицкого.

На ошибку отреагировал украинский журналист Юрий Бутусов.

"Забавная ошибка, кстати. Российские авторы программы перепутали меня с российским театральным режиссером Юрием Николаевичем Бутусовым. Ну я понимаю, можно не знать меня – ведь "Цензор.Нет" в России полностью заблокирован у всех провайдеров с 2014-го года, но ведь режиссер – пожалуй, самый известный в РФ, нельзя такое путать", – написал он на своей странице в Facebook.

Он также подчеркнул, что бывший глава ОП факт разговора с Вовком не опроверг.

Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Богдан дал интервью Ксении Собчак, в котором рассказал, где Владимир Зеленский взял деньги на предвыборную кампанию, за что его уволили с должности главы ОП, почему он считает Степана Бандеру героем. Также Богдан обратился к президенту РФ Владимиру Путину.