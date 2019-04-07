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В "имперской России" впали в ярость из-за заявления Порошенко

4.3тЧитать материал на украинском

Кандидат в президенты Украины и действующий глава государства Петр Порошенко вызвал бурную реакцию в официальной Москве своим заявлением об угрозе страны "откатиться под имперскую Россию".

Как известно, накануне он обратился к украинским избирателям с просьбой сделать выбор между Россией и Европой. "Мы можем очень быстро продвинуться к свободной Европе, но еще быстрее откатиться под имперскую Россию. Такая угроза есть: или, или. Выбор – 21 апреля. Европа или Россия. Присоединяйся," – подчеркнул Порошенко (чтобы посмотреть видеообращение, доскрольте до конца).

В "имперской России" впали в ярость из-за заявления Порошенко

коллаж

В Совете Федерации и Государственной думе гневно прокомментировали призыв лидера Украины, навешав на него всевозможные ярлыки и обвинения.

"Самая большая проблема Порошенко в том, что он украинский националист. При этом данная позиция воспитана на растущей ненависти к Москве. Он во многих своих проблемах, прежде всего в управлении страной, обвиняет Россию", — заявил член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков в комментарии RT.

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Сенатор испугался, что таким образом Порошенко хочет всеми силами оторвать Киев от Москвы. "Но это невозможно! Мы веками существовали вместе. Необходимо реально оценивать ситуацию в стране и уходить от антироссийской риторики", — сказал Цеков.

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий в свою очередь закатил истерику из-за "уничтожения Украины".

"Любой кандидат, который бы вышел во второй тур вместе с Порошенко, для действующего президента и его кураторов ассоциировался бы с Россией, будь он даже ярым антироссийским политиком. Порошенко хочет показать всем, что он готов и дальше уничтожать Украину и привести оставшиеся осколки в Евросоюз — туда, где его страну не ждут. Перед 21 апреля вся эта истерия и показушные выступления в СМИ будут только набирать обороты", — подчеркнул депутат.

Как сообщал OBOZREVATEL, волонтер и ветеран АТО Мирослав Гай не исключил, что во втором туре президентских выборов между кандидатами Петром Порошенко и Владимиром Зеленским возможен разрыв в количестве голосов, который очень удивит украинцев.

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Персона
Петр Порошенко
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Госссподи! Какая там "ярость"? Смех над убогим кугутом и его словоизвержениями. :-)))
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Пигин Макс
Пигин Макс
Сука, опять обманули... Я надеялся увидеть енту самую ярость, гневные комментарии и прочие истерики. Но, видимо нужно пережить майдан, что бы всё это прочувствовать.
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Федоров Федор
Федоров Федор
"Самая большая проблема Порошенко в том, что он украинский националист."......Какой он националист?Это циничная барыга без национальности,поставленная у руля глобалистами.
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Chechonte Anton
Chechonte Anton
Федоров Федор, Чем больше плющит кацапов и подкацапников, тем лучше дела в Украине.
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