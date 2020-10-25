В Хмельницком активист 7 раз поучаствовал в опросе Зеленского и снял все на видео

В Хмельницком координатор гражданской сети "Опора", блогер Андрей Попик сумел семь раз подряд поучаствовать в опросе президента Украины Владимира Зеленского.

Этот процесс он снял на видео, чтобы продемонстрировать абсурдность идеи анкетирования и окончательно ее дискредитировать. Ролик активист обнародовал на личной странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В Хмельницком Андрей Попик 7 раз поучаствовал в опросе Зеленского. Скриншот видео

"Все, что нужно знать о результатах "опроса" под участками. Проголосовал где-то раз семь (замучался считать), дальше уже не было сил сдерживать улыбку, хотя мог за весь микрорайон проголосовать. Что собирается понять президент по итогам такого опроса?" – задался вопросом Попик.

По его словам, когда он спросил у интервьюера, можно ли поучаствовать в опросе повторно, тот ответил ему: "Давайте, сделаете мне статистику".

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