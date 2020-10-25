В Хмельницком активист 7 раз поучаствовал в опросе Зеленского и снял все на видео
В Хмельницком координатор гражданской сети "Опора", блогер Андрей Попик сумел семь раз подряд поучаствовать в опросе президента Украины Владимира Зеленского.
Этот процесс он снял на видео, чтобы продемонстрировать абсурдность идеи анкетирования и окончательно ее дискредитировать. Ролик активист обнародовал на личной странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Все, что нужно знать о результатах "опроса" под участками. Проголосовал где-то раз семь (замучался считать), дальше уже не было сил сдерживать улыбку, хотя мог за весь микрорайон проголосовать. Что собирается понять президент по итогам такого опроса?" – задался вопросом Попик.
По его словам, когда он спросил у интервьюера, можно ли поучаствовать в опросе повторно, тот ответил ему: "Давайте, сделаете мне статистику".
Как сообщал OBOZREVATEL:
13 октября президент Украины Владимир Зеленский записал обращение к украинцам.
В нем он призвал их прийти на избирательные участки для участия в местных выборах и, помимо голосования, ответить на пять важных для общества вопросов.
25 октября, одновременно с открытием избирательных участков, стартовал и президентский опрос.
Его проигнорировал глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, хотя участие в официальном голосовании на выборах принял.