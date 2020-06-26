В Херсонской областной государственной администрации заявили, что ограничили круг журналистов, которых привлекли к освещению визита президента Владимира Зеленского в область якобы из-за увеличения количества больных коронавирусом.

Об этом сообщили на странице Херсонской ОГА в Facebook. Там отметили, что были вынуждены "сфокусироваться на медиаканалах, которые имеют большее распространение и охватывают большую аудиторию". В ОГА добавили, что сделали акцент на зарегистрированных СМИ, потому что это "событие высокого уровня, которое должно быть профессионально освещено с соблюдением стандартов журналистики и журналистской этики".

"Сегодня состоялась замечательное и важное пресс-событие для Херсонской области с участием президента Украины и представителей правительства. Однако в связи с увеличением числа случаев заболевания COVID-19 и ежедневной фиксации антирекордов заражений, количеством присутствующих представителей СМИ на мероприятии было ограничено", – сказано в сообщении.

В ОГА отметили, что в мероприятии приняли участие основные национальные и региональные представители средств массовой информации, такие как: UA Херсон, ТРК "Твой плюс", ТРК "Херсон плюс", ТРК "ВТВ плюс" и газета "Новый день".

"Также из всех объектов, на которых находился глава государства, осуществлялась прямая трансляция на странице Офиса Президента. Ее также можно было посмотреть на странице областной государственной администрации. Мы и в дальнейшем будем работать максимально открыто и беспристрастно", – добавили в администрации.

В Херсонской ОГА объяснили, почему не пустили к Зеленскому журналистов Facebook / Херсонская областная государственная администрация

Как сообщал OBOZREVATEL, в Херсоне СМИ начали публиковать пустые новости, протестуя против того, что освещать визит президента Украины Владимира Зеленского позвали только якобы лояльные медиа.