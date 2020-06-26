В Херсоне журналистов не пустили к Зеленскому: СМИ разразились забавными новостями

В Херсоне многие СМИ начали публиковать пустые новости, протестуя против того, что освещать визит президента Украины Владимира Зеленского позвали только якобы лояльные медиа.

Зеленский прибыл с рабочим визитом в Херсон в пятницу, 26 июня. Но, как сообщает сайт "Первый Региональный", освещать мероприятия с ним позвали только "лояльные" СМИ, тогда как остальных о нем даже не уведомили.

"Освещать его пребывание в области разрешено только лояльным к главе государства СМИ. Приглашение они получали персонально от начальницы управления информационной политики облгосадминистрации Натальи Дзюбы. Хотя должны были разместить анонс на официальном сайте ОГА, чего не было сделано", – написали в издании.

Из-за этого местные журналисты начали публиковать пустые новости о визите, заменяя пробелами заявления главы государства, либо публикуя ироничные заметки по этой теме.

"Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита на Херсонщину, который происходит, сегодня, 26 июня посетил Херсонский морской порт где подписал некий документ. Об этом ПИК сообщила семилетняя девочка, которую в Херсонской ОГА пригласили на встречу с президентом", – написали в херсонском издании ПИК, сопроводив новость рисунком якобы от этой девочки.

В Херсоне СМИ объявили бойкот из-за визита Зеленского Скриншот сайта NovaMedia

В Херсоне СМИ объявили бойкот из-за визита Зеленского Скриншот сайта Кавун.City

В Херсоне СМИ объявили бойкот из-за визита Зеленского Скриншот сайта Мост

В Херсоне СМИ объявили бойкот из-за визита Зеленского Скриншот сайта Мост

В Херсоне СМИ объявили бойкот из-за визита Зеленского Скриншот сайта ПИК

В Херсоне СМИ объявили бойкот из-за визита Зеленского Скриншот сайта ПИК

В Херсоне СМИ объявили бойкот из-за визита Зеленского Скриншот сайта ПИК

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленскому в Херсоне вручили крымскотатарский флаг, а после он пообещал вернуть полуостров.