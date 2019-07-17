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В Херсоне кандидаты от "Оппоблока" и "Слуги народа" сойдутся на дебатах

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Политические дебаты между кандидатами по 182 округу Василием Фединым от "Оппозиционного блока" и Павлом Павлишем от "Слуги народа" пройдут 17 июля в 19.00 на территории "Променад Плаза" по адресу ул. Гвардейской Дивизии, 22.

Именно Федин вызвал Павла Павлиш на политические дебаты, пишет "Херсон Online". "21 июля состоятся выборы. Херсонцы должны знать, кто есть кто. Они сами решат, за кого голосовать. За людей с реальными делами или якобы за новые лица. За программу восстановления херсонских заводов, предлагаемую моей командой, или новые эксперименты над страной. Я вызываю тебя на дебаты. Будь мужчиной. Не струсь", – обратился он к политическому оппоненту.

Федин и Павлиш

Федин и Павлиш

"Херсон Online"

В итоге Павлиш согласился на встречу. "Спасибо за принятый вызов. Предлагаю взять за основу правила дебатов, использованные в президентской кампании 2019 года, которые прошли на стадионе "Олимпийский", – отметил политик на своей странице в Facebook.

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Теги
Партия "Слуга народа" Оппозиционный блок
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