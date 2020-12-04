В Харьковском горсовете назвали сроки возвращения Кернеса
Избранный глава Харькова Геннадий Кернес не прибудет на первую сессию горсовета, которая назначена на 9 декабря.
Как сообщил "Украинской правде" глава Департамента информации и связей с общественностью горсовета Юрий Сидоренко, Кернес не успеет прибыть в город к указанной дате.
"С нами никто эту дату (9 декабря – ред.) не обсуждал. Это решение избирательной комиссии. Мы планировали, что сессия состоится ближе к 20 декабря. На 9-е он точно не успевает, я так понимаю", – сказал он.
При этом источник издания в горсовете сообщил, что Территориальная избирательная комиссия может назначить новую дату на первую сессию. Решение об этом ТИК примет в пятницу, 4 декабря.
Напомним, что Харьковский городской совет изменил регламент своей работы, чтобы управлять городом без мэра Геннадия Кернеса.
Ранее заместитель городского головы Харькова Игорь Терехов заявил, что Кернес вернется в город до 20 декабря.
Как сообщал OBOZREVATEL:
14 сентября СМИ заявили, что Кернес был госпитализирован из-за коронавируса и якобы находился в коме. У него обнаружили двустороннее воспаление легких.
Вскоре мэра Харькова доставили на лечение в немецкую клинику "Шарите", а 18 сентября появилась информация, что состояние Кернеса улучшилось. Позже у Кернеса объяснили причины заражения коронавирусом.
9 октября в Харьковском горсовете заявили, что Кернес вскоре должен вернуться в Украину.
Позднее глава Харьковской ОГА Алексей Кучер заявил, что Геннадий Кернес вряд ли вернется из Германии до местных выборов, которые назначены на 25 октября.
Сыновья Кернеса рассказали, что их отец идет на поправку, однако внешний его вид напоминает Эйнштейна и Дракулу.
22 октября врачи не разрешили мэру Харькова выходить в прямой эфир.
3 ноября появилась информация, что Кернес якобы скончался, однако ее опровергли.
Сын Кернеса Даниил Привалов заявил, что переизбранный на третий срок мэр Харькова должен вернуться в Украину до начала первой сессии нового горсовета – 20 декабря.