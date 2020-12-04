В Харьковском горсовете назвали сроки возвращения Кернеса

Избранный глава Харькова Геннадий Кернес не прибудет на первую сессию горсовета, которая назначена на 9 декабря.

Как сообщил "Украинской правде" глава Департамента информации и связей с общественностью горсовета Юрий Сидоренко, Кернес не успеет прибыть в город к указанной дате.

"С нами никто эту дату (9 декабря – ред.) не обсуждал. Это решение избирательной комиссии. Мы планировали, что сессия состоится ближе к 20 декабря. На 9-е он точно не успевает, я так понимаю", – сказал он.

При этом источник издания в горсовете сообщил, что Территориальная избирательная комиссия может назначить новую дату на первую сессию. Решение об этом ТИК примет в пятницу, 4 декабря.

Напомним, что Харьковский городской совет изменил регламент своей работы, чтобы управлять городом без мэра Геннадия Кернеса.

Ранее заместитель городского головы Харькова Игорь Терехов заявил, что Кернес вернется в город до 20 декабря.

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