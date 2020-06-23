В Харьковской ОГА уволили 200 чиновников

Глава Харьковской областной государственной администрации (ХОГА) Алексей Кучер начал внедрять современную европейскую практику снижения затрат на чиновничий аппарат во время карантина.

Так, он первым в Украине занялся процессом реорганизации ОГА, в рамках которого уволили 20% сотрудников (190 человек), среди них – 15 топ-чиновников. Как сообщается на сайте ХОГА, для реализации этих шагов Кучер подписал несколько распоряжений. Их цель – уменьшить расходы на содержание аппарата почти на треть.

"Согласно распоряжениям, которые я подписал, завершится сокращение численности работников ОГА – в целом она сократится на 20% (это около 190 должностей). Также прекращается деятельность шести юридических лиц. Рабочие процессы будут оптимизированы, в том числе ликвидируем дублирование функций в структурных подразделениях", – рассказал Кучер.

Также в структуре ОГА создадут независимое подразделение для распределения средств между структурными подразделениями и РГА.

"Это позволит избежать значительного дисбаланса в размерах заработных плат обычных работников. Убирается ситуация, когда в одном структурном подразделении работники получают заработную плату в 20 тысяч гривен, а в другом – не более 7 тысяч гривен", – пояснил председатель ХОГА.

Кроме того, будут ликвидированы несколько департаментов администрации. Например, прекратит свое существование департамент массовых коммуникаций, департамент повышения конкурентоспособности региона, юридический департамент и отдел доступа к публичной информации.

Все эти структурные подразделения администрации до реорганизации имели статус юридического лица, то есть контролировать их работу и расходы было очень трудно, что создавало возможности для развития коррупционных схем.

Такая система начала формироваться еще при Михаиле Добкине, который возглавлял Харьковскую область в 2010-2014 годах. Ее развитие продолжилось при всех последующих главах ОГА.

Теперь же вместо ликвидированных департаментов будут созданы новые, которые не будут иметь статуса юридического лица, что позволит лучше контролировать их деятельность.

Для эффективного контроля в Харьковской ОГА Кучер планирует создать управление внутреннего аудита и правовой проверки, которое будет следить за финансовой дисциплиной, расходом бюджетных средств и соблюдением законодательства в ОГА, РГА и подотчетных учреждениях.

Кроме того, за последнее время из ХОГА были уволены 15 чиновников, которые занимали руководящие должности и имели возможность расхищать бюджетные средства. На их места, по словам главы области, уже нашли квалифицированных специалистов.